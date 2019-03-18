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هيئة الإذاعة الهولندية : اعتقال الشخص المشتبه بإطلاقه النار فى هولندا

الإثنين، 18 مارس 2019 07:43 م
هيئة الإذاعة الهولندية : اعتقال الشخص المشتبه بإطلاقه النار فى هولندا مطلق النار فى هولندا
رويترز
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قالت هيئة الإذاعة الهولندية فى نبأ عاجل إنه تم اعتقال الشخص المشتبه بإطلاقه النار في أوتريخت فى هولندا.

 

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر تركية إعلامية، اليوم الاثنين، عن أقارب لمنفذ هجوم مدينة أوتريخت الهولندية قولهم إن منفذ الهجوم استهدف أحد أقاربه "لأسباب عائلية" ثم أطلق النار على آخرين تدخلوا للمساعدة.

 

وقتل المسلح، الذي قالت الشرطة الهولندية إنه جوكمان تانيس (37 عاما) المولود في تركيا، ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصاب تسعة آخرين داخل ترام في أوتريخت وقالت الشرطة إنها تطارده بعد هجوم إرهابي على ما يبدو.

 


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