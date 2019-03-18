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"هالة" أمام محكمة الأسرة: "حماتى تمارس الرذيلة فى بيتى وشوهت سمعتى"

الإثنين، 18 مارس 2019 02:30 ص
"هالة" أمام محكمة الأسرة: "حماتى تمارس الرذيلة فى بيتى وشوهت سمعتى" محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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صراعات زوجية دبت بين " هالة.م.ن" و"أيمن.ع.ف" بسبب تدخل والدة زوجها فى حياتها ورغبتها فى السيطرة على كل كبيرة وصغيرة فى بيتها.

وقالت هالة : "مكثت 3 سنوات مع زوجى فى عذاب بسبب تصرفات حماتى الجنونية والتى وصلت لارتكابها أعمالا غير أخلاقية فى منزل وخيانة زوجها لتعتاد ابتزازى حتى لا أفضحها، مستخدمة سلاح تأثيرها على طفلينا التوأم وتهديدى بسلبى من رعايتهما، لدرجة دفعتنى للتفكير فى الانتحار".

وأضافت المدعية البالغة من العمر  28 عاما  فى دعوى طلب الطلاق التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بزنانيري: تسببت حماتى فى تدمير حياتي الزوجية وإضاعة قصة الحب الكبيرة التى بيننا بسبب مراهقتها المتأخرة وارتكابها علاقة غير مشروعة، وساعتها وقفت وطلبت وأنا مجبرة على الطلاق من نجلها بعد أن نالت تصرفاتها من سمعتى بسبب تردد رجال أغراب على منزلى وخرجت من منزلى دون أن أخذ حتى ملابسى بعد أن ضربتنى وأخذت طفلى بالقوة وحرمتنى من رؤيتهما".

وأكملت :"جبروت حماتي وصل لتحريرها بلاغ ضدى بقسم شرطة روض الفرج ،ربنا ينتقم منها زى ما دمرت حياتى ودفعت زوجى للتعدى على  واتهامى فى شرفى بسبب وسوستها له ".

وتابعت :تعرضت لتضرر بالغ بسبب العنف الذى وقع على من قبلها وللضرب والإساءة الذى تسبب فى دخولى للمستشفى عدة مرات ".

وتضيف :زوجى ووالدته لا يعرفا الرحمة استوليا على كل ما أملكه ومنعانى من الدخول لشقتى أو حتى أخذ المتعلقات الشخصية ،وطلبا مبلغا ماليا كبيرا لتعويضهما مقابل رفع يدهم عنى".


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