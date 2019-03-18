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الإثنين، 18 مارس 2019 12:40 م
خالد صلاح
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نيوزيلندا تقرر محاسبة متداولى مقطع الهجوم على مسجدى "كرايست تشيرش"

الإثنين، 18 مارس 2019 11:37 ص
نيوزيلندا تقرر محاسبة متداولى مقطع الهجوم على مسجدى "كرايست تشيرش" جانب من حادث نيوزيلندا
ولنجتون (أ ش أ)
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أعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم الاثنين، أنها قررت محاسبة كل من تداول مقطع الهجوم على رواد مسجدين بمدنية "كرايست تشيرش"، على وسائل التواصل الاجتماعى باعتباره عملا تحريضيا .

وقالت سارة ستيوارت مديرة إدارة الطوارئ فى وزارة الدفاع المدنى بنيوزيلندا - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، إنه " تم تصنيف اللقطات المحرضة على الهجوم بأنها مرفوضة .. لذلك يعتبر امتلاكها أو مشاركتها أو تلقيها جريمة بموجب القانون" .

من ناحية أخرى، مثل شاب نيوزيلندى (يبلغ من العمر 18 عاما) أمام القضاء بسبب مشاركة مقطع الفيديو الذى بثه المهاجم مباشرة خلال إطلاق النار الذى استهدف مسجدين فى كرايست تشيرش يوم الجمعة الماضى، حيث نشر الشاب صورة على الإنترنت لأحد المسجدين المستهدفين مع عبارة "هدف تم تنفيذه" .

 


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