ننشر صور الأمهات المثاليات بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب – أسامة طلعت – تصوير كريم عبد العزيز

ينشر اليوم السابع صور 32 أم مثالية على مستوى الجمهورية، التى أعلنت عنهم وزارة التضامن خلال مؤتمر إعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية .

كانت الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن ، قد أعلنت اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، تميز فى المجالات الرياضية والفنية والعلمية، وإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.