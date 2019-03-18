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ننشر صور الأمهات المثاليات بمحافظات الجمهورية

الإثنين، 18 مارس 2019 12:09 م
ننشر صور الأمهات المثاليات بمحافظات الجمهورية الأمهات المثاليات
كتب محمود راغب – أسامة طلعت – تصوير كريم عبد العزيز
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ينشر اليوم السابع صور 32 أم مثالية على مستوى الجمهورية، التى أعلنت عنهم وزارة التضامن خلال مؤتمر إعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية .
 
كانت الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن ، قد أعلنت اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، تميز فى المجالات الرياضية والفنية والعلمية، وإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.
 
آمال يعقوب كامل حنا الأولى على محافظة أسيوط
آمال يعقوب كامل حنا الأولى على محافظة أسيوط

أمل جرجس مسعد قلته الثانية على الجمهورية
أمل جرجس مسعد قلته الثانية على الجمهورية

أميرة هليل عبد اللطيف سمحان الأولى على محافظة شمال سيناء
أميرة هليل عبد اللطيف سمحان الأولى على محافظة شمال سيناء

أميمة محمد إمام عبد اللهالأولى على محافظة الوادى الجديد
أميمة محمد إمام عبد اللهالأولى على محافظة الوادى الجديد

حسانية علي أبو بكر عبد المولى الأولى على محافظة قنا
حسانية علي أبو بكر عبد المولى الأولى على محافظة قنا

حميدة علي سعيد عبد القادر الأولى على محافظة مطروح
حميدة علي سعيد عبد القادر الأولى على محافظة مطروح

حنان حسن مسلم حسن الأولى على محافظة القليوبية
حنان حسن مسلم حسن الأولى على محافظة القليوبية

حنان عبد السلام محمد مصطفى الأولى على الإسكندرية
حنان عبد السلام محمد مصطفى الأولى على الإسكندرية

زوزو بهي الدين رزق دراز الأولى على محافظة كفر الشيخ
زوزو بهي الدين رزق دراز الأولى على محافظة كفر الشيخ

زينب عبد الغفور مختار أحمد الأم البديلة الأولى بمحافظة أسوان
زينب عبد الغفور مختار أحمد الأم البديلة الأولى بمحافظة أسوان

زينب عبد الكريم محمد خليل الأولى على البحر الأحمر
زينب عبد الكريم محمد خليل الأولى على البحر الأحمر

سامية عبد العظيم أحمد محمد الأولى على محافظة الفيوم
سامية عبد العظيم أحمد محمد الأولى على محافظة الفيوم

سعاد مصطفى جامع الرفاعي الأم المثالية لشهيد الداخلية
سعاد مصطفى جامع الرفاعي الأم المثالية لشهيد الداخلية

سعدية ثابت فلتية حنا الله الأولى على الجمهورية
سعدية ثابت فلتية حنا الله الأولى على الجمهورية

سلوى عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن الأولى على محافظة بورسعيد
سلوى عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن الأولى على محافظة بورسعيد

سنية درويش مصطفى عمر الأولى على محافظة الشرقية
سنية درويش مصطفى عمر الأولى على محافظة الشرقية

سومة زكي رشوان شريف الأولى على محافظة دمياط
سومة زكي رشوان شريف الأولى على محافظة دمياط

شادية سالم سالم جادو الأولى على محافظة الغربية
شادية سالم سالم جادو الأولى على محافظة الغربية

عصمت مهدي محمد خفاجي الأولى على محافظة القليوبية
عصمت مهدي محمد خفاجي الأولى على محافظة القليوبية

فايزة أحمد الضوي علي الأولى على محافظة أسوان
فايزة أحمد الضوي علي الأولى على محافظة أسوان

نادية محمد عبد الحميد علي الأولى على محافظة الجيزة
نادية محمد عبد الحميد علي الأولى على محافظة الجيزة

نادية محمدى سعد أحمد الأولى على محفافظة المنوفية
نادية محمدى سعد أحمد الأولى على محفافظة المنوفية

نبيلة شحاتة محمد الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة
نبيلة شحاتة محمد الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة

نبيلة محمد عبد الصمد بركات الأولى على محافظة البحيرة
نبيلة محمد عبد الصمد بركات الأولى على محافظة البحيرة

نجاة موسى علي أحمد الأولى على محافظة سوهاج
نجاة موسى علي أحمد الأولى على محافظة سوهاج

نجوي محمد عبد المقصود نجم الأولى على محافظة جنوب سيناء
نجوي محمد عبد المقصود نجم الأولى على محافظة جنوب سيناء

نعيمة محمود على محمد الأولى على محافظة السويس
نعيمة محمود على محمد الأولى على محافظة السويس

نوال أحمد محمود خفاجي الأم الأولى من ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة البحيرة
نوال أحمد محمود خفاجي الأم الأولى من ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة البحيرة

نوال جاد حسن عبد الرحيم الأولى على محافظة القاهرة
نوال جاد حسن عبد الرحيم الأولى على محافظة القاهرة

هدى أحمد سيد حسن الأم الأولى لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الجيزة
هدى أحمد سيد حسن الأم الأولى لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الجيزة

هوايده سيد أحمد محمد الأولى على محافظة بنى سويف
هوايده سيد أحمد محمد الأولى على محافظة بنى سويف

وفاء سيد أحمد محمد سيد الثالثة على الجمهورية
وفاء سيد أحمد محمد سيد الثالثة على الجمهورية
 
 
 
اعلان اسماء الامهات المثاليات (1)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (2)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (3)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (4)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (5)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (6)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (7)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (8)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (9)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (10)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (11)
 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (12)
 

 


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