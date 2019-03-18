نقابة الصيادلة: 32 تنازلا لمرشحين بانتخاب التجديد و3 من مقعد النقيب

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، إن إجمالى عدد التنازلات التى تلقتها النقابة حتى الآن بلغ 32 تنازلا، من الترشح على مقاعد النقابة العامة.

وأوضح عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن 3 من المرشحين تنازلوا عن ترشحهم على مقعد النقيب العام، وهم: الدكتورة أمل كمال، الدكتورة منى المهدى، الدكتور محمد المهدى.

وتغلق اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، الخامسة من مساء اليوم الإثنين، باب التنازلات بين المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، بعد الإعلان عن استقبالها لطلبات التنازل لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كشوف أسماء المرشحين بعد التنازلات من الثلاثاء 19 إلى الخميس 21 مارس الجارى لمدة 3 أيام.