نقابة الأطباء تطالب "التنظيم والإدارة" بتوضيح حقيقة عدم ضم سنة الامتياز

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تلقت شكاوى من أطباء التكليف بعدد من المحافظات تفيد برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لمدة خدمتهم بدعوى أن قانون الخدمة المدنية قد خلا من أى نص يلزمهم بذلك.

وأوضحت النقابة، في بيان، أنها أرسلت خطاب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية تطلب إصدار كتاب دورى من الجهاز يفيد بأحقية الأطباء فى ضم سنة الامتياز كما كان يتم طوال الأعوام السابقة، مشيرة إلى أن النقابة تلقت رد من رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يفيد بأنه لا يجوز النظر فى ضم مدة الامتياز للأطباء المعينين بعد العمل بقانون الخدمة المدنية، نظرا لخلو القانون من نص ينظم ضم مدد الخبرة العملية أو العلمية.

وأضاف البيان: خاطبنا رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية، لتوضح أحقية الأطباء فى ضم سنة الإمتياز، وطالبنا بإصدار فتوى من الجهاز تفيد باستمرار التصاق المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 بقانون 14/2014 ، مما يترتب عليه استمرار العمل بنظام ضم سنة الإمتياز لسنوات خدمة الأطباء، وذلك أسوة بما تم من إحتساب علاوات الأطباء الدورية طبقا لقانون 47 وليس طبقا لقانون الخدمة المدنية على الرغم من أن ذلك قد تسبب فى إلحاق الضرر بالأطباء بسبب تدنى قيمة العلاوة بالقانون رقم 47 (مرفق صورة الخطاب برقم 991 بتاريخ 1-1-2019).

وأشار البيان ، لم يرد لنقابة الأطباء أى رد من رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حتى تاريخه، مطالبه بإصدار قرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يفيد بعدم ضم سنة الامتياز، والإعلان عن أى قرارات جديدة خاصة بسنة الامتياز، وإفادة النقابة بها، مضيفة: الدرجات المالية للأطباء تكون درجات ثابتة منذ تكليفهم ولكن الفرق الوحيد أنها تكون ثابتة على ديوان عام الوزارة لمدة سنتين، ثم بعد ذلك توزع على المحافظات المختلفة، وذلك نظرا لطبيعة العمل بالتكليف الذى يتطلب تعديل التكليف ثم الحصول على درجة طبيب مقيم، كما أن ضم سنة الامتياز خلال السنوات السابقة كان يتم بمجرد استلام التكليف وليس بعد سنتين، وبالتالى فمن غير المنطقى أن يصدر قرار بتأجيل ضم سنة الامتياز لمدة سنتين.

ونوه البيان، الى أن النقابة تثمن جهود المسئولين بوزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذين يسعون لاتخاذ قرارات لحل للمشكلة، مطالبة بسرعة اتخاذ ما يلزم نحو إعلان قرار واضح يفيد بضم سنة الامتياز فور استلام الأطباء بحركة التكليف مثل جميع السنوات السابقة.