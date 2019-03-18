نبيل شعث: إغلاق "باب الرحمة" فى المسجد الأقصى عدوان سافر وله تبعات خطيرة

رام الله (أ ش أ)

قال مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس للعلاقات الدولية الدكتور نبيل شعث إن قرار إغلاق مصلى (باب الرحمة) فى المسجد الأقصى يشكل خطرا ينذر بما هو أسوأ خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر شعث - فى تصريح اليوم الاثنين، القرار باطلا وغير شرعى وعدوانا على الشعب والأمتين العربية والإسلامية، وانتهاكا جسيما لقرارات الشرعية الدولية التى تنص على أن القدس الشرقية أرض محتلة، يجب عدم المساس بها، مضيفا أن مدينة القدس والمسجد الأقصى لا يخضعان بأى شكل للقضاء الإسرائيلى.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تضاعف من إجراءاتها وسياساتها التهويدية فى القدس والأقصى لفرض أمر واقع جديد تتمكن فيه من استكمال خططها فى الانقضاض على المقدسات الإسلامية والمسيحية .

ودعا شعث العالمين العربى والإسلامى، وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان للتحرك السريع لإنقاذ المسجد الأقصى من الخطر الداهم المحدق به، وتحمل مسؤولياتهم الدينية والإنسانية والتاريخية تجاه أولى القبلتين وثانى المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وتقديم الدعم اللازم لإسناد المقدسيين فى مواجهات سياسات الاحتلال وتثبيت صمودهم فى المدينة المقدسة.