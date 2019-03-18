ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 726 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 61437 من البضائع العامة منها 97 سيارة نقل محملة بـ4635 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 153566 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44400 طن .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 760 طن أرز و14453 طن فوسفات و10000 طن يوريا و9550 طن ملح و4075 طن رمل، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 158 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 487 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1337 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8842 طن حديد و6500 طن ذرة و1767 طن أرز و11000 طن قمح و3800 طن صويا و992 طن خشب و2500 طن مخلفات علف بنجر .