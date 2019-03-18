وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن بوجدانوف أجرى في بانجوي محادثات مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستن أركانج تواديرا، ووزيرة الخارجية سيلفي فاليري بايبو بشأن المساهمة في تعزيز السلام والأمن في الدولة الإفريقية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأحد، إن الجانبين ناقشا تفصيليًا القضايا الحيوية المتعلقة بعلاقة روسيا مع جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب سُبل تعزيز التعاون الثنائي، الذي يعود بالنفع على شعبي البلدين.

من جانبها، أعربت بانجوي عن اهتمامها البالغ بمساهمة روسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتدريب الموظفين، وتعزيز السلام والأمن.