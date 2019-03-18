مقتل 7 مسلحين من طالبان فى غارة جوية شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

قال فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى شرق البلاد إن ما لا يقل عن 7 مسلحين من حركة طالبان قتلوا خلال غارة جوية شنتها القوات الأفغانية بالقرب من منطقة خوجيانى فى إقليم ننجرهار شرق البلاد.

وأضاف الفيلق، فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، أن القوات الخاصة الأفغانية طلبت دعمًا جويًا بعدما تعرضت لإطلاق نار خلال العملية التى تم تنفيذها فى وقت متأخر مساء أمس.

وذكر البيان أنه تم مقتل 7 مسلحين خلال الغارة الجوية ممن تورطوا فى تنسيق والتخطيط لهجمات انتحارية وتفجيرات على جانب الطريق.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.