مقتل 44 مسلحا من طالبان فى عمليات للقوات الأفغانية فى مختلف أرجاء البلاد

كابول (أ ش أ)

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الاثنين، عن مقتل 44 مُسلحًا من طالبان فى العمليات التى نفذتها القوات الخاصة الأفغانية والغارات الجوية التى تم شنها فى مختلف أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المصادر - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن القوات الخاصة نفذت عملية تطهير فى إقليم قندوز دمر خلاله عبوتين ناسفتين، كما قتلت القوات 7 من مُسلحى طالبان خلال عملية مداهمة نفذتها فى إقليم نانجرهار الشرقي، فى الوقت الذى أسفرت فيه غارة جوية على الإقليم نفسه عن مقتل أحد القناصين .

وأضافت أن القوات الخاصة نفذت أيضًا عملية مداهمة فى إقليم غزنه، أسفرت عن مقتل 4 من مُسلحى طالبان، إلى جانب مصادرة عدد من العبوات الناسفة وكميات من الأسلحة والذخائر .

وأشارت المصادر أيضًا إلى مقتل اثنين من عناصر طالبان المُسلحة فى غارة جوية شنت فى إقليم خوست، فى حين قُتل 14 مُسلحًا فى عملية أخرى تم تنفيذها فى إقليم هلمند، إلى جانب تدمير أكثر من 2000 رطل من نترات الأمونيوم وعدد من مكونات العبوات الناسفة أيضا خلال العملية نفسها.

وذكرت المصادر أيضًا بأن 16 مُسلحًا على الأقل قُتلوا خلال الغارات الجوية، التى شنت على إقليمى أوروزجان وهلمند..مُضيفة أن الغارة المنفصلة التى أُطلثت فى إقليم هلمند، أسفرت عن تدمير بناية تُستخدم كمركز عمليات من جانب حركة طالبان.

من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها طالبان، بشأن هذه العمليات حتى الآن.