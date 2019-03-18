video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 44 مسلحا من طالبان فى عمليات للقوات الأفغانية فى مختلف أرجاء البلاد

الإثنين، 18 مارس 2019 01:42 م
مقتل 44 مسلحا من طالبان فى عمليات للقوات الأفغانية فى مختلف أرجاء البلاد القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الاثنين، عن مقتل 44 مُسلحًا من طالبان فى العمليات التى نفذتها القوات الخاصة الأفغانية والغارات الجوية التى تم شنها فى مختلف أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المصادر - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن القوات الخاصة نفذت عملية تطهير فى إقليم قندوز دمر خلاله عبوتين ناسفتين، كما قتلت القوات 7 من مُسلحى طالبان خلال عملية مداهمة نفذتها فى إقليم نانجرهار الشرقي، فى الوقت الذى أسفرت فيه غارة جوية على الإقليم نفسه عن مقتل أحد القناصين .

وأضافت أن القوات الخاصة نفذت أيضًا عملية مداهمة فى إقليم غزنه، أسفرت عن مقتل 4 من مُسلحى طالبان، إلى جانب مصادرة عدد من العبوات الناسفة وكميات من الأسلحة والذخائر .

وأشارت المصادر أيضًا إلى مقتل اثنين من عناصر طالبان المُسلحة فى غارة جوية شنت فى إقليم خوست، فى حين قُتل 14 مُسلحًا فى عملية أخرى تم تنفيذها فى إقليم هلمند، إلى جانب تدمير أكثر من 2000 رطل من نترات الأمونيوم وعدد من مكونات العبوات الناسفة أيضا خلال العملية نفسها.

وذكرت المصادر أيضًا بأن 16 مُسلحًا على الأقل قُتلوا خلال الغارات الجوية، التى شنت على إقليمى أوروزجان وهلمند..مُضيفة أن الغارة المنفصلة التى أُطلثت فى إقليم هلمند، أسفرت عن تدمير بناية تُستخدم كمركز عمليات من جانب حركة طالبان.

من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها طالبان، بشأن هذه العمليات حتى الآن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 7 مسلحين من طالبان فى غارة جوية شرق أفغانستان

سكرتير عام الناتو: مستقبل الحلف بأفغانستان مرتبط بنتائج المحادثات مع طالبان

حركه طالبان: تم إحراز تقدم فى محادثات السلام الأفغانية مع أمريكا (صور)

افغانستان

طالبان

حركه طالبان

القوات الافغانيه




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة