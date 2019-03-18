مقتل جندي حدود إيرانى فى اشتباك مع جماعة مسلحة قرب العراق

رويترز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين إن جنديا من حرس الحدود قٌتل فى اشتباك مع جماعة مسلحة قرب الحدود الغربية مع العراق.

وتعزز القوات المسلحة الإيرانية تواجدها على طول حدودها لمنع التهريب والهجرة غير الشرعية وتسلل المتشددين.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن کیومرث شیخى، قائد قوات حرس الحدود فى إقليم كرمنشاه، قوله "الليلة الماضية فى حدود الساعة التاسعة مساء، اشتبكت قوات حرس الحدود التى كانت تحاول منع مهربين مسلحين من دخول البلاد مع عصابات مسلحة".

وأضاف أن جنديا فى دورية حدودية بمنطقة بانه قٌتل فى الاشتباك. وقال شيخى إن المسلحين كانوا يخططون للقيام بعمليات تخريبية فى إيران لكن لم يذكر تفاصيل ولم يتحدث عما إذا كانوا على صلة بجماعات متشددة.

وفي يوليو، قتل متشددون 10 من قوات الحرس الثورى الإيرانى فى هجوم على نقطة عسكرية على الحدود العراقية وهى المنطقة التى تنشط بها جماعات كردية معارضة.

وتتسلل عناصر من تنظيم داعش الإرهابى أيضا إلى إيران عبر الحدود مع العراق التى يسهل اختراقها بسبب ضعف التنسيق بين قوات الأمن فى البلدين.