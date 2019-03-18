مطران المنيا للكاثوليك: أيام الصوم تتلازم مع الرحمة والصدقة

سارة علام

أكد مطران أبرشية المنيا للأقباط الكاثوليك فى المنيا بمصر بطرس فهيم أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية تعيش زمن الصوم الأربعينى الكبير بمسيرة رحمة وصدقة، مضيفًا: فى أيام الصوم على المؤمن أن يبحث فيه الإنسان عن أخيه المحتاج، الجائع والفقير.

وعن الصوم قال مطران المنيا أن هناك مفردتان تلخصان رحلة الصوم وهى الصوم مع الله والصدقة مع الآخر، فلا يمكن أن يؤسس الإنسان علاقة حميمة مع الله دون الاحساس بوجع الآخرين وآلامهم.

وأضاف: من الضرورى تكثيف الصلوات والنشاطات الانسانية والاجتماعية فى زمن الصوم كى تصبح الرحلة مع الله كاملة".

وفيما يتعلق بوثيقة الأخوة الإنسانية التى وقع عليها البابا فرنسيس والشيخ الأزهر الشريف فى دولة الإمارات العربية المتحدة أشار المطران بطرس إلى أن الصالون الثقافى التابع للمركز الثقافى الكاثوليكى سيعمل على تعزيز هذه الوثيقة ونشرها بين كل الفئات الاجتماعية من خلال إقامة ندوات وورش عمل روحية واجتماعية.