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مصر تتقدم فى البحث العلمى وترتفع 10 مراكز فى مؤشر الابتكار العالمى

الإثنين، 18 مارس 2019 01:00 ص
مصر تتقدم فى البحث العلمى وترتفع 10 مراكز فى مؤشر الابتكار العالمى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت نورا فخرى
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رصد التقرير نصف السنوى المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الإنجازات المُبذولة لتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وفى مقدمتها تقدم مصر فى مؤشر الابتكار العالمى 10 مراكز عن العام الماضى، حيث حصدت القاهرة المرتبة 95 فى مؤشر الابتكار للعام المالى 2018/2019 مقابل المرتبة 105 العام المالى 2017/2018.

وأكد التقرير الحكومى على ما تحقق خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019، إنفاق 19.9 مليار جنيه على البحث العلمى وتطوير منظومة البحث العلمى، مستعرضاً الإنجازات فى هذا المجال كالآتى..

1- تقدم مصر فى مؤشر الابتكار العالمى 10 مراكز عن العام الماضى، وذلك لتشكيل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، لجنة لتحسين وضع مصر فى التقارير الدولية.

2- زيادة عدد الأبحاث الدولية المنشورة لأكثر من 20 ألف بحث.

3- وصل ترتيب مصر الـ38 فى النشر العلمى فى المجلات المفهرسة عالمياً.

4- وصل عدد براءات الاختراع للمصريين والأجانب إلى 108 براءات اختراع، و975 طلب براءة اختراع.

5- تقدم 800 مشروع تخرج فى إطار الاعلان عن دعم مشروعات التخرج للسنة الخامسة وتمويل 300 بحث للتخرج بقيمة 13 مليون جنيه فى إطار الدعم المقدم للسنة الخامسة على التوالى.

6- اختيار 170 منحة ماجستير ضمن برنامج علماء الجيل القادم.


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