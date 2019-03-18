مصرع شخص وإصابة 20 فى حادث تصادم بالإسكندرية

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الساحلي الدولي، وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة ثالث المنتزه وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى بطريق 45 الساحلي شرقي المدينة.

أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 20 آخرين من مستقلي السيارتين بكسور وجروح واشتباه نزيف بالمخ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف والمصابين إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم، تم تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثالث المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ومن المصابين "سعد مبروك محمد مكاوي، 24 عاما، إسماعيل جمعة على، 35 عاما، محمد عباس سلامة، سائق، محمد عادل عبد الصمد، أحمد حامد شعلة، 23 عاما، أحمد عبد العاطي جمعة اسماعيل، 22 عاما، مهنى أشرف كامل، 24 سنة، أحمد حسام إمام، 25 عاما، محمود السيد سعد مكاوي، 27 عاما، محمد السيد رجب، 28 عاما، محمد شحاته شعلة، 20 سنة، محمد عبد الحليم عوض، 27 عاما، جمعة محمد عوض، 23 عاما، وليد سعد عبد القادر عيسى، 22 عاما، إبراهيم فريد السيد محمد، 24 عاما، أحمد محمد السيد، 20 عاما، على جلال الهادي، 34 عاما، حمدي عبد الحليم، سيد عبد العزيز".