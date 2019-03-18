مصانع الإسالة "أيقونة" تصدير الغاز والتحول لمركز إقليمى للطاقة.. اعرف التفاصيل

كتبت : مروة الغول

تمتلك مصر بنية تحتية هائلة تؤهلها للتحول إلى مركز اقليمى للطاقة بالمنطقة تأتى على رأس مصانع الإسالة المتواجدة على شاطئ البحر المتوسط، والتى ستعلب الدور الرئيسى فى عمليات تصدير الغاز، حيث إنها المسئولة عن تحويل الغاز من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة.

فيما يلى أهم المعلومات عن محطة إسالة الغاز بإدكو ودمياط، التى كانت كالتالى :

أولا محطة إسالة الغاز فى إدكو



1- بدأ التشغيل فى 2005 باستثمارات 2 مليار دولار.

2- تضم وحدتين لإسالة الغاز بطاقة 7.5 مليون طن سنويا.

4- تبلغ قيمة المحطة الإنشائية ما يعادل 10 مليارات دولار.

5- سددت أخر دفعة من قرض الإنشاء فى يوليه 2017.

6- المحطة تضم شراكة بين هيئة البترول (12%).. وإيجاس (12%)، وشل (35.5%)، وبتروناس الماليزية (35.5%)، وإنجى الفرنسية (5%).

7- تمويل الإنشاء من 42 بنك دولى.

8- تشغيل الخط الأول مايو 2005 وأول شحنة صدرت إلى فرنسا.

9- تشغيل الخط الثانى سبتمبر 2005 وتم التصدير للولايات المتحدة الأمريكية.

10- يشمل ميناء للتصدير بطاقة استقبال ناقلات بسعة 165 ألف متر مكعب.

11- تضم مستودعين بطاقة 140 ألف متر مكعب لكل مستودع.

أما فيما يتعلق بمحطة إسالة الغاز فى دمياط



1- بدأت العمل ديسمبر 2003.

2- أول شحنة يناير 2005.

3- حصة مصر 20% مابين 10%لإيجاس، و10% للهيئة العامة للبترول.

4- طاقة استيعابية 5.5 مليون قدم مكعب سنويا.