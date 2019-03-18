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مسئول بـ"ايتيدا": بدء إنشاء 8 مجتمعات للإبداع بالجامعات خلال أسبوعين

الإثنين، 18 مارس 2019 01:00 ص
مسئول بـ"ايتيدا": بدء إنشاء 8 مجتمعات للإبداع بالجامعات خلال أسبوعين المهندس حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لـ"ايتيدا"
كتبت: هبة السيد
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قال حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، بشأن مبادرة نشر الإبداع فى الجامعات، أنه سيتم البدء بأعمال الإنشاء لمجتمعات الإبداع فى الجامعات خلال أسبوعين، وذلك بعد الانتهاء من تخصيص الأراضى، وعددهم 8 مجتمعات أقل مساحة للتجمع الواحد نحو 200 متر.

وقال عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذه المجتمعات ستضمن برامج لدعم الأفكار الإبداعية للشباب ومساعدتهم لتحويل الأفكار إلى شركات، وخلال 6 أشهر أو قبل أخر العام ستبدأ تلك المجتمعات فى العمل.

وأوضح أنه يتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات للاختيار من القطاع الخاص لمن سيشارك معنا فى برامج التدريب والاحتضان لهذه التجمعات لتأسيس الشركات، وسيتم البدء فى الأعمال الفعليه للتدريب والاحتضان فور الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات اللازمة.


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ايتيدا

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حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى




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