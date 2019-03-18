مختطف طالب المنيا يعترف: خلافات مع شقيقى دفعتنى لارتكاب الجريمة

الحاجة للمال دفعت مواطن لاختطاف حفيد شقيقه فى المنيا أثناء انتظاره أتوبيس المدرسة ومساومته على المال، ولم يمر سوى 48 ساعة على الواقعة، حيث نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم وتحرير الطفل المختطف.





وقال المتهم فى اعترافاته: "يوجد خلافات عائلية وشخصية مع شقيقى، ونظرًا لعلمى بثرائه قررت اختطاف حفيده، وفى سبيل ذلك اتفقت مع خارجين عن القانون على اختطافه أثناء تردده على المدرسة، حيث أنه طالب بالصف الأول الابتدائى ومساومة شقيقى على نصف مليون جنيه".

وأضاف المتهم، أنه بعد اختطاف الطفل تم السفر به من المنيا للقاهرة لإخفائه فى شقة بمنطقة المرج بعيدًا عن أعين الشرطة، إلا أنه تم القبض عليه وشركائه وإعادة الطفل المختطف لأحضان أسرته.

وتلقى مأمور مركز شرطة ملوى بلاغًا من "طارق.ى" صاحب محل لتجارة الجملة، بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية باختطاف ابنه "عبدالرحمن" 7 سنوات طالب بالصف الأول الابتدائى "أثناء انتظار أتوبيس المدرسة برفقة جدته.



وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بقيادة المقدم محمد يوسف، عن تحديد هوية قائد الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والذى تبين أنه يُدعى "علاء.ع" عامل بمطعم، ومقيم ببندر ملوى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من عم والد الطفل المختطف "حسن.ر.م"تاجر خردوات، ومقيم بدائرة مركز ملوى بالاشتراك مع "عصام.م.ع" عاطل سبق اتهامه فى قضية "سلاح"، و"وليد.ش" عاطل سبق إتهامه فى 4 قضايا " سلاح , مخدرات " آخرهم قضية "سلاح"، و"إبراهيم.ص" سبق اتهامه فى قضيتى " ضرب - مخدرات"، وجميعهم لهم محال إقامة بعين شمس بالقاهرة، وآخر بقرية نواى بدائرة مركز ملوى.

وأضاف المتهم باختطاف الطفل بالاشتراك مع المتهم الأول باستخدام دراجة نارية "ملك أحد أصدقائه، ضُبطت بإرشاده"، وتسليمه الطفل للمتهمين الثانى والثالث "تربطهما صلة قرابة بالمحرض"، واللذان كانا ينتظراه داخل سيارة ملاكى بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى، حيث استقل معهما المتهم الأول السيارة وقاموا بالتوجه للقاهرة، وتم ضبط المُحرض على ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بتحريضه للمتهمين على اختطاف الطفل وإخفائه بغرض مساومة شقيقه "جد الطفل المختطف" على دفع مبلغ نصف مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة استهدفت باقى المتهمين، وأسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإخفاء الطفل لدى "مهنى.ج.م " عاطل، ومُقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة نظير إعطائه مبلغ مالى عقب استلامهم مبلغ الفدية، وتم استهداف منزل الأخير وضبطه وزوجته ، وبحوزتها "150 جم من مخدر الحشيش"، وتحرير الطفل المختطف، وبإرشاد المتهم الثانى تم ضبط السيارة المستخدمة.