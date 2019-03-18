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محمد بن زايد يستقبل رئيسة مجلس النواب البحرينى لبحث العلاقات الثنائية

الإثنين، 18 مارس 2019 06:26 م
محمد بن زايد يستقبل رئيسة مجلس النواب البحرينى لبحث العلاقات الثنائية محمد بن زايد يستقبل رئيسة مجلس النواب البحرينى
كتبت ريهام عبد الله
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فوزية عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب فى مملكة البحرين، وتبادلا الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه بتويتر:"محمد بن زايد يستقبل رئيسة مجلس النواب فى مملكة البحرين، ويتبادل معها الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين".

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

ولى عهد ا[و ظبى
ولى عهد أبو ظبى

 

كما استقبل محمد بن زايد وفد البنوك والمصارف التي شاركت في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة، وأثني على دورها ومساهمتها في دعم المبادرات الوطنية.

 الشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد

 

بن زايد ورئيسة مجلس النواب البحرينى
بن زايد ورئيسة مجلس النواب البحرينى                                                         

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