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الإثنين، 18 مارس 2019 06:42 م
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محكمة عراقية تقضى بإعدام بلجيكى لانتمائه لتنظيم داعش الإرهابى

الإثنين، 18 مارس 2019 06:00 م
محكمة عراقية تقضى بإعدام بلجيكى لانتمائه لتنظيم داعش الإرهابى عناصر داعش
رويترز
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قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا على بلجيكي لانتمائه لتنظيم داعش الإرهابى، وهو واحد من عشرات الأجانب الذين يواجهون نفس العقوبة في العراق.

 

وأدين بلال المرشوحي (23 عاما) بالانتماء لتنظيم داعش والقيام بعمليات باسمه.

 

وفي الجلسة التي استغرقت ساعة تلا القاضي جمعة سعيدي فقرات من اعتراف خطي بإمضاء المرشوحي، كما عرض مقطع فيديو وصورا قال إنها تثبت عضويته في التنظيم.

 

وظهر المرشوحي في الصور التي ضمها هاتف محمول كان بحوزته وقت إلقاء القبض عليه حاملا بندقية ومشيرا بعلامة معروفة عن المتشددين. وظهر المرشوحي في عدة صور وهو يهدهد طفله الرضيع.

 

ونفي المرشوحي مرارا أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه ومنها الانتماء لتنظيم داعش في العراق. وقال "يجب ألا أحاكم في العراق... يجب أن أحاكم في بلجيكا. أنا مواطن بلجيكي".

 

وقال القاضي إن الصور دليل واضح على انتماء المرشوحي لتنظيم داعش.

 

وكانت المحكمة قد عينت مترجما للمرشوحي الذي تحدث اللغة الإنجليزية خلال جلسات المحاكمة كما عينت محاميا للدفاع عنه لكنه لم يتصل به في أي وقت.

 

وحضر جلسة اليوم ممثلون للقنصلية البلجيكية.

 

وفي بروكسل، قالت وزارة الخارجية البلجيكية إنها غير قادرة على الإدلاء بتعليق فوري على قضية المرشوحي وهو ثاني بلجيكي يصدر عليه حكم بالإعدام في العراق لدور أداه في الدولة الإسلامية بعد طارق جدعون (30 عاما) المعروف بأبو حمزة البلجيكي والذي صدر الحكم عليه في مايو 2018.

 

وظهر جدعون كقيادي في مقاطع فيديو نشرها التنظيم وتضمنت صدرت تهديدات بهجمات في أوروبا.

 


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