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محافظ كفر الشيخ يستجيب لـ"اليوم السابع" ويوفر الرعاية الطبية لسيدة دسوق

الإثنين، 18 مارس 2019 06:52 م
محافظ كفر الشيخ يستجيب لـ"اليوم السابع" ويوفر الرعاية الطبية لسيدة دسوق محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن اللجنة التى قرر تشكيلها برئاسة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ضمت عدداً من التخصصات لتوقيع الكشفى الطبى على كريمة عبد العزيز عبد الوهاب 54 سنة، من منطقة المستعمرة التابعة لمدينة دسوق، وفرت الرعاية الصحية لها وأجرت التحاليل والفحوصات وصرف الأدوية اللازمة، على أن يقوم أحد أقاربها باستلامها نيابةً عنها دون ذهابها للمستشفى مراعاةً لحالتها الصحية.

جاء ذاك عقب نشر اليوم السابع تحقيقاً عن حالة المريضة يوم السبت الموافق 16 مارس الحالى بعنوان "صور.. معاناة "كريمة" بكفر الشيخ.. أقعدها المرض ولا تستطيع توفير علاجها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أن المريضة تعانى من أمراض الضغط والسكر والفيل، وأنه كلف طبيب علاج طبيعى من مستشفى دسوق العام بمتابعة الجلسات اللازمة لها، كما كلف وكيل وزارة التضامن بسرعة إجراء بحث لحالة المواطنة وعمل اللازم، بالإضافة إلى توفير سكن ملائم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك استجابةً لما نشر فى اليوم السابع، مشيداً بالجهد الذى تبذله الجمعيات الخيرية وما يقدموه من خدمات للمواطنين، لافتا إلى أن الجهد المبذول من دور الصحافة يستحق كل الشكر والتقدير.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتحرك السريع للاستجابة لها بما يحقق رضا المواطنين عن كل الخدمات المقدمة إليهم، مكلفا الأجهزة الخدمية بالمحافظة، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.


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