محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير مبنى الديوان العام بتكلفة 2 مليون جنيه

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أعمال التطوير والطلاء التي يجري تنفيذها بمقر ديوان عام المحافظة يرافقه كمال شلبى سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية .



وذكر الهجان، أن إجمالى تكلفة أعمال التطوير حوالى 2 مليون جنيه، لافتا إلى أن التطوير شمل طلاء الواجهات الخارجية لمبنى الديوان العام والمسجد بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة شبكة التليفونات الداخلية وخطوط الإنترنت ومنظومة البصمة الإلكترونية بمبنى الديوان ومركز المعلومات.

وأضاف الهجان، أنه تم تطوير مركز الأزمات بالمحافظة وتجهيزه بأحدث الأجهزة ووسائل الاتصال بهدف القيام بالمهام المنوطه به بأفضل صورة، مؤكدا على مدير المركز بأهمية سرعة الإبلاغ عن أى حوادث طارئة والتنسيق مع الجهات المعنية للانتقال إلى موقع الحدث ومن ثم التعامل مع الموقف.

وفى سياق آخر، قال محافظ قنا، أنه تم تلقى 415 طلبا خلال اللقاء الأسبوعى، مشيرا إلى أن الطلبات شملت شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضٍ وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق "كهرباء، صرف صحي، مياه" والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.

وأكد الهجان أنه يحرص على عقد اللقاء مع المواطنين بشكل دورى لبحث مشاكلهم وتقديم الحلول العاجلة لها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أنه يتم دعوة جميع القيادات التنفيذية لحضور اللقاء لإجراء مناقشات معهم حول الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين ومدى أحقيتهم مؤكدا أنه يتم الاستجابة لكافة الطلبات القانونية المقدمة منهم.

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بكل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التفاعل مع المواطنين واستقبالهم والاستماع إلى شكواهم والحد من تصعيدها إلى مستويات أعلى كلما أمكن وذلك بهدف التيسير عليهم مشيرا إلى أن المحافظة دائما ما تسعى إلى خدمة المواطنين وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة وفى هذا الصدد أطلقت محافظة قنا دليل تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية.



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