video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 08:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يشهد نهائى دورى مراكز الشباب للمحافظة ويسلم كأس البطولة

الإثنين، 18 مارس 2019 07:23 م
محافظ القليوبية يشهد نهائى دورى مراكز الشباب للمحافظة ويسلم كأس البطولة محافظ القليوبية يسلم كأس البطولة
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة موسم 2018/2019، بين فريقى مركز شباب عرب الصوالحة بشبين القناطر والإصلاح الزراعى بقليوب، والتى أقيمت باستاد بنها الرياضى، وانتهت بفوز فريق مركز شباب الإصلاح الزراعى بنتيجه 7/8، وذلك بعد احتساب ضربات الجزاء الترجيحية.

 

وهنأ المحافظ فريق مركز شباب الإصلاح الزراعى على الفوز ببطولة مراكز الشباب على مستوى المحافظة، كما أشاد بالأداء المتميز للاعبين طوال المباراة، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة مما يعود بالفائدة على الشباب بدنيا ويزيد من انتمائهم للوطن ويرفع مستوى الأخلاق الرياضية لديهم، وأشار إلى حرصه الدائم على متابعة أى نشاط رياضى يقام بالمحافظة، مقدما الشكر للمسئولين بمديرية الشباب والرياضة على مجهوداتهم فى تنظيم هذه البطولة .

 

وعقب انتهاء المباراة كرم المحافظ الفريقين ومنحهم الميداليات، وإعطاء كأس البطولة لفريق مركز شباب الإصلاح الزراعى الفائز باللقب، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب، وغريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، وحسين عشماوى، وسولاف درويش وسمير صبحى وعبد العزيز الصفتى ورشاد شكرى أعضاء مجلس النواب عن مدينتى قليوب وشبين القناطر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يبحث مع هيئة الأوقاف تخصيص 10 أفدنة بالخصوص لإنشاء مجمع مدارس

اخبار القليوبية

شباب القليوبية

الشباب والرياضة بالقليوبية

دوري مراكز الشباب بالقليوبية

مركز شباب قليوب




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة