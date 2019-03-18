محافظ القليوبية يشهد نهائى دورى مراكز الشباب للمحافظة ويسلم كأس البطولة

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة موسم 2018/2019، بين فريقى مركز شباب عرب الصوالحة بشبين القناطر والإصلاح الزراعى بقليوب، والتى أقيمت باستاد بنها الرياضى، وانتهت بفوز فريق مركز شباب الإصلاح الزراعى بنتيجه 7/8، وذلك بعد احتساب ضربات الجزاء الترجيحية.

وهنأ المحافظ فريق مركز شباب الإصلاح الزراعى على الفوز ببطولة مراكز الشباب على مستوى المحافظة، كما أشاد بالأداء المتميز للاعبين طوال المباراة، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة مما يعود بالفائدة على الشباب بدنيا ويزيد من انتمائهم للوطن ويرفع مستوى الأخلاق الرياضية لديهم، وأشار إلى حرصه الدائم على متابعة أى نشاط رياضى يقام بالمحافظة، مقدما الشكر للمسئولين بمديرية الشباب والرياضة على مجهوداتهم فى تنظيم هذه البطولة .

وعقب انتهاء المباراة كرم المحافظ الفريقين ومنحهم الميداليات، وإعطاء كأس البطولة لفريق مركز شباب الإصلاح الزراعى الفائز باللقب، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب، وغريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، وحسين عشماوى، وسولاف درويش وسمير صبحى وعبد العزيز الصفتى ورشاد شكرى أعضاء مجلس النواب عن مدينتى قليوب وشبين القناطر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .