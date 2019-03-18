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محافظ القليوبية يبحث مع هيئة الأوقاف تخصيص 10 أفدنة بالخصوص لإنشاء مجمع مدارس

الإثنين، 18 مارس 2019 11:41 ص
محافظ القليوبية يبحث مع هيئة الأوقاف تخصيص 10 أفدنة بالخصوص لإنشاء مجمع مدارس جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا بحضور المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، وذلك لمناقشة تخصيص 10 أفدنة بالخصوص لإنشاء مجمع مدارس عليها لتخفيف الكثافة الطلابية بمدينة الخصوص.
 
ومن ناحيته أعرب رئيس هيئة الأوقاف، على موافقته لتخصيص قطعة الأرض بمقابل مع الخصم بنسبة 20%، حيث أن الأرض سيقام عليها مشروع للنفع العام وسيتم تسليم الأرض لهيئة الأبنية التعليمية فور الحصول على الموافقات الرسمية.
 
وأكد المحافظ، ضرورة تقييم سعر الأرض قبل تخصيصها حيث أن خط أنابيب البترول يمر بطول 27 متر بالأرض مما يسهم في تخفيض القيمة السوقية لها، كما طالب مديرة الأبنية التعليمية بسرعة إرسال خطاب لرئيس الهيئة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو شراء الأرض في أقرب وقت ممكن نظرا لأن تخصيص الأرض مطلب جماهيري لأهالي الخصوص لإقامة مجمع مدارس عليها خصوصا مع تزايد الكثافة السكانية للمدينة يوما بعد يوم.
 
وحضر الاجتماع الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص، والمهندس علاء عبد السلام مدير مديرية الري، والمهندسة هالة شندي مدير الأبنية التعليمية، والمهندس محمد مدبولي مدير هيئة الأوقاف بالقليوبية، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة ومدير مركز الشبكات الأرضية، ومسئولي شركة كهرباء شمال القاهرة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
 
 

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