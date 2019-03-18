محافظ الدقهلية ينقل محول كهرباء يعوق بناء مسجد بمحلة دمنة

الدقهلية شريف الديب

اختتم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، زيارته لمدينة محلة دمنه التي بدأها اليوم، بتفقد مسجد سيدي علي دويب الذي يتم انشائه واطمئن على سير العمل به.

وفي استجابة سريعة لأهالي محلة دمنه، وافق شاروبيم على نقل محول الكهرباء الذي يعوق استكمال بناء المسجد، وقال أنه خلال شهر على الأكثر سيكون تم نقله، وشدد على ضرورة استمرار العمل بالمسجد دون تعطيل، وأنه سيزيل كل العقبات التي يمكن أن تعطل بناء المسجد.

وتوجه محافظ الدقهلية إلى مركز الشباب، وتفقد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100مليون صحة، للاطمئنان على سير العمل فيها، وشدد على المواطنين الموجودين بأن الكشف والعلاج بالمجان.

وأكد أن الدولة تبذل كل الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين، وتوفير مختلف الخدمات في حدود الإمكانيات الاقتصادية المتاحة، وأشار أننا نشهد تحسنا ملموسا في قطاعات عديدة، ولابد من تكاتف الجميع لتخطي هذه المرحلة في بناء الوطن المركز .

كما قام محافظ الدقهلية، بتفقد مدرسة محلة دمنة الثانوية المشتركة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، وتفقد عدد من الفصول، وتحدث مع الطلاب للتأكد من جودة الخدمة التعليمية المقدمة، وحسن تعامل المدرسين معهم.

وأكد شاروبيم، ان منظومة التعليم الجديدة تواكب أحدث النظم التعليمية في العالم، وعلينا جميعا الاستفادة منها والاعتماد على الفهم وليس الحفظ.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة اهتمام الطلاب بالحضورن والتركيز في دروسهمن ليكونوا من المتفوقين والمتميزين ليقدموا خدمة لأنفسهم واهلهم ووطنهم، وأضاف أن الحكومة لا تدخر جهدا لتوفير كافة الخدمات، وفي مقدمتها التعليم.