video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية ينقل محول كهرباء يعوق بناء مسجد بمحلة دمنة

الإثنين، 18 مارس 2019 01:14 م
محافظ الدقهلية ينقل محول كهرباء يعوق بناء مسجد بمحلة دمنة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
اختتم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، زيارته لمدينة محلة دمنه التي بدأها اليوم، بتفقد مسجد سيدي علي دويب الذي يتم انشائه واطمئن على سير العمل به. 
 
وفي استجابة سريعة لأهالي محلة دمنه، وافق شاروبيم على نقل محول الكهرباء الذي يعوق استكمال بناء المسجد، وقال أنه خلال شهر على الأكثر سيكون تم نقله، وشدد على ضرورة استمرار العمل بالمسجد دون تعطيل، وأنه سيزيل كل العقبات التي يمكن أن تعطل بناء المسجد. 
 
وتوجه محافظ الدقهلية إلى مركز الشباب، وتفقد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100مليون صحة، للاطمئنان على سير العمل فيها، وشدد على المواطنين الموجودين بأن الكشف والعلاج بالمجان. 
 
وأكد أن الدولة تبذل كل الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين، وتوفير مختلف الخدمات في حدود الإمكانيات الاقتصادية المتاحة، وأشار أننا نشهد تحسنا ملموسا في قطاعات عديدة، ولابد من تكاتف الجميع لتخطي هذه المرحلة في بناء الوطن المركز .
 
كما قام محافظ الدقهلية، بتفقد مدرسة محلة دمنة الثانوية المشتركة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، وتفقد عدد من الفصول، وتحدث مع الطلاب للتأكد من جودة الخدمة التعليمية المقدمة، وحسن تعامل المدرسين معهم. 
 
وأكد شاروبيم، ان منظومة التعليم الجديدة تواكب أحدث النظم التعليمية في العالم، وعلينا جميعا الاستفادة منها والاعتماد على الفهم وليس الحفظ. 
 
وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة اهتمام الطلاب بالحضورن والتركيز في دروسهمن ليكونوا من المتفوقين والمتميزين ليقدموا خدمة لأنفسهم واهلهم ووطنهم، وأضاف أن الحكومة لا تدخر جهدا لتوفير كافة الخدمات، وفي مقدمتها التعليم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يوجه إدارة تحصيل المتأخرات بتحصيل كل جنيه أولا بأول

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظ الدقهلية

محلة دمنة

محافظه الدقهليه




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة