محافظ الدقهلية يستقبل هانى شاكر لحل أزمة نادى الموسيقيين بطلخا

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بمكتبه اليوم الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وعددا من أعضاء مجلس النقابة، وذلك لبحث أزمة مقر نادى الموسيقيين بطلخا، مؤكدا أن الجميع أمام القانون سواء وأنه يقدر الفن والفنانين، لكنه لا يستطيع تقديم أى استثناءات لأية مواطن أو فئة.

جاء ذلك على خلفية صدور قرار بوقف أعمال التجديد لنادى الموسيقيين بطلخا قبل الحصول على تصريح بناء، وقال شاروبيم إننا مع حق المواطن فى أن يستمتع بأية خدمات تقدم إليه سواء كانت ترفيهية أو ثقافية ومع حق النقابات فى تقديم خدماتها لأعضائها إلا أننا مع القانون فى المقام الأول.