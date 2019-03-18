محافظ الجيزة: الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة مياة جزيرة الدهب نهاية الشهر المقبل

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال توسعات مشروع محطة مياة جزيرة الذهب بحى جنوب الجيزة يرافقة المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والمتبقى منها على أرض الواقع.

وقال المحافظ إن المحطة تبلغ طاقتها الإجمالية 160 ألف م3 / يوم مرحلة أولى 80م3 / يوم والمرحلة الثانية 80 م3/يوم لافتا إلى أن أعمال المرحلة الأولى سيتم نهوها فى موعد اقصاة 30 إبريل القادم مما سيساهم فى حل مشكلة الانقطاعات بالعديد من المناطق داخل مدينة الجيزة منها فيصل والهرم.

وأكد راشد أن متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف يقع على رأس أجندة أولويات العمل وان هذا الملف يحظى بمتابعة مستمرة لأهميتة الحيوية للمواطنين ولحقهم فى الحصول على كوب مياه نقى وصرف صحى آدمى مشيراً إلى أن المحافظة فى تحدى كبير وسباق مع الزمن فى هذا الشان.

وبدأ راشد جولتة بعقد جلسة مع القيادات التنفيذية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بحثوا خلالها كل ما يخص مشروعات الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة وحسم أية معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها وفق البرامج الزمنية الموضوعة لكل منها بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين خاصة مع أقتراب فصل الصيف.

وحرص المحافظ على تفقد الأعمال المنفذة بالمرحلة الأولى على الطبيعة وكذلك مواقع المرحلة الثانية ومعاينة المعدات ومواسير المياة والالتقاء بالمهندسين والعمال والاستماع لشرح تفصيلى لمراحل تنفيذ الأعمال.

رافق المحافظ خلال جولتة اللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة والمهندس منصور بدوى رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد عبد العظيم المشرف العام على مشروعات الصرف الصحى بالجيزة.

وأكد راشد فى تصريحات له أن المحافظة تسابق الزمن بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة لسرعة الانتهاء من مشروعات مياة الشرب الجارى العمل بها خلال الفترة الحالية قبل بداية فصل الصيف لمواجهة أية مشكلات.