محافظه البحر الأحمر تعلن اسم الفائزة بلقب الأم المثالية

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأثنين، فوز زينب عبد الحكيم، بلقب الأم المثالية الاولى على مستوى المحافظة، كما أعلنت المحافظة، فوز زمزم موسى عبد الرحمن، بلقب الأم الثانية علي مستوي المحافظة، وسميرة عبدالله أحمد محمد بالأم المثالية الثالثة.

فيما حصلت سحر سيد حفنى بالأم المثالية لمدينة رأس غارب، وفاتن خضرى عبدالله بالأم المثالية لمدينة الغردقة، كما فازت عزيزة حسن أحمد بالأم المثالية لمدينة سفاجا، وسحر شاذلى محمود الأم المثالية لمدينة القصير، وعائشة أبو القاسم عبدالله الأم المثالية لمدينة مرسى علم، حميدة محمد عبدالله الأم المثالية لمدينة الشلاتين، وزينب موسى اودا همومى أم مثالية بمدينة حلايب.

من جانبه، هنأ اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، الأمهات المثاليات الفائزات بالمراكز الأولي علي مستوي المحافظة، ومن المقرر ان يقوم المحافظ، بتكريم الامهات المثاليات فى احتفالية كبيرة، تضم عدد كبير من الاهالى، وتحتوى على عدد من الفقرات الفنية والغنائية عن الام للاحتفال بأمهات البحر الاحمر فى عيدهن.