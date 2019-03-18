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الإثنين، 18 مارس 2019 08:06 ص
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مجلس وزراء نيوزيلندا يتفق على إصلاحات لقوانين الأسلحة بعد الهجوم على المسجدين

الإثنين، 18 مارس 2019 08:00 ص
مجلس وزراء نيوزيلندا يتفق على إصلاحات لقوانين الأسلحة بعد الهجوم على المسجدين جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا
رويترز
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 قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا اليوم الاثنين إن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة وذلك في أعقاب الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش.

وأضافت في مؤتمر صحفي "أعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء يوم الاثنين القادم".

وقالت "هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمنا".

وأضافت أن تحقيقا سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.

 


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نيوزيلندا

قوانين الأسلحة

جاسيندا أرديرن




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