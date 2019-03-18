"لو مكانه تعمل إيه؟".. شاب إماراتى يرتكب مخالفات مرورية بمليون درهم.. اعرف القصة

كتب ــ محمد عبد العظيم

ما هو رد فعلك إذا أخبرك رجال المرور أن قيمة المخالفات المرورية المالية المقدرة عليك تصل إلى مليون جنيه؟.. لا تستغرب فهذه الواقعة شهدتها دولة الإمارات حيث ضبط رجال المرور فى إمارة رأس الخيمة قائد سيارة ارتكب 1251 مخالفة مرورية خلال عامين ليصل إجمالى المبالغ المستحقة عليه مليون و158 ألف درهم.

وضبط فريق الحملات التفتيشية المرورية في مركز شرطة المعمورة الشامل فى رأس الخيمة، سيارة يقودها شاب يبلغ من العمر23 عاماً ارتكب 1251 مخالفة مرورية بغرامة مالية قيمتها مليون و158 ألف درهم، حيث كان يحمل رخصة منتهية، إثر تنفيذ الفريق حملة "تواجدي" المرورية لضبط المركبات المخالفة في رأس الخيمة، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.

وارتكب السائق مخالفاته المرورية خلال العامين الماضيين، وكانت أول مخالفة يرتكبها في 11 نوفمبر 2017، حيث تم ضبطه من قبل أحد أجهزة الرادار في إحدى مناطق الدولة وهو يقود مركبته بسرعة تجاوزت 200 كيلو متر لتتولى المخالفات وتصل فى النهاية إلى هذا المبلغ الكبير منها 1200 مخالفة بسبب السرعة الزائدة، و51 تحت بند مطلوب للحجز.