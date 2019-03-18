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فيديو.. مصير أسود ينتظر تنظيم الحمدين بسبب خداعه لواشنطن

الإثنين، 18 مارس 2019 08:22 م
فيديو.. مصير أسود ينتظر تنظيم الحمدين بسبب خداعه لواشنطن ترامب وتميم بن حمد
كتب أيمن رمضان
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أكد تقرير لقناة "مباشر قطر" أن هناك مصيرا أسود ينتظر تنظيم الحمدين، مشيرا إلى أنه بسبب الخداع مصير مدمر ينتظر النظام القطرى فى واشنطن، فهناك حالة من الغضب العارم تنتاب الإدارة الأمريكية بسبب سياسة الخداع التى تنتهجها قطر.

وأضاف تقرير "مباشر قطر" أن تصرفات النظام القطرى وانتهاكاته المتتالية للانتفاقيات الدولية قد تكون عواقبه مدمرة على النظام القطرى، فقد أكدت اتفاقية السماوات المفتوحة للإدارة الأمريكية أن تنظيم الحمدين ليس حليفا استراتيجيا لها كما يدعى، ولكنه نظام مراوغ لا يحترم الاتفاقيات.

 

وأشار تقرير القناة إلى أن هناك اتجاها ضد تنظيم الحمدين داخل واشنطن أكده الطلب الذى تقدم به المشرع الجمهورى الأمريكى مات غايتس إلى دونالد ترامب يطالبه باتخاذ إجراءات ضد قطر.


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