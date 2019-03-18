فيديو.. محمد فريد: البورصة ستشهد 3 طروحات كبيرة من القطاع الخاص العام الجارى

كتب عبد الحليم سالم

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة ستشهد 3 طروحات كبيرة هذا العام، منها طرحين بقيمة تصل لنحو 14 مليار جنيه .

وأضاف فريد خلال كلمته بمؤتمر الغرفة الامريكية ،اليوم، أن 3 شركات من القطاع الخاص أبدت رغبتها للدخول إلى السوق، ويتم تسجيلها فى البورصة، كاشفا أنه جارى العمل على الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بالطرح.

وقال رئيس البورصة المصرية، إن القيمة السوقية للشركة الأولى يصل لنحو 8 مليارات جنيه، والثانية نحو 6 مليارات، وجارى تقييم الثالثة.

وأضاف فريد في كلمته بمؤتمر صناعة العقارية فى مصر، أن إحدى الشركات ستنتهى من اجراءات الطرح خلال النصف الأول من العام الجارى فيما سيتم طرح الشركتين الاخرتين في شهر سبتمبر أو شهر نوفمبر المقبلين.