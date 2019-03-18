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فيديو.. قوات مكافحة الإرهاب بهولندا تحاصر مبنى يتحصن فيه منفذ حادث إطلاق النار

الإثنين، 18 مارس 2019 02:11 م
فيديو.. قوات مكافحة الإرهاب بهولندا تحاصر مبنى يتحصن فيه منفذ حادث إطلاق النار موقع الحادث
كتب سمير حسنى
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أفادت "سكاى نيوز" نقلا عن وسائل إعلام، بأن قوات مكافحة الإرهاب الهولندية تحاصر بناية يعتقد أن منفذ إطلاق النار موجود فيها.

وأعلنت هولندا رفع مستوى التهديد الإرهابى إلى أعلى درجة فى أوتريخت بعد إطلاق النار، الذى أودى بحياة شخص وإصابة 7 آخرون.

كانت الشرطة الهولندية، قد قالت إن كثيرين أصيبوا فى إطلاق نار فى مدينة أوتريخت وسط هولندا صباح اليوم الاثنين، ونصحت الشرطة الهولندية فى أوتريخت بإغلاق المدارس، ورفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الأمنى فى أوتريخت إلى أعلى مستوى.

 

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