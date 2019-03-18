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خلال وضع حجر أساس مشروع كوبرى دراو..

فيديو.. عبد العال ومدبولى يستقلان معدية بأسوان.. والأهالى يهتفون: تحيا مصر.. صور

الإثنين، 18 مارس 2019 01:45 م
فيديو.. عبد العال ومدبولى يستقلان معدية بأسوان.. والأهالى يهتفون: تحيا مصر.. صور رئيسا الوزراء والنواب
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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استقل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، يرافقهما الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، معدية نيلية بالمحافظة لحضور وضع حجر أساس كوبرى دراو الجديد.
 
 
 
رئيس الوزراء فى اسوان (1)
 
وهتف الأهالى "تحيا مصر" فى استقبال رئيسى الوزراء والنواب والوفد المرافق، خلال حضورهم جزيرة الحربياب بمركز دراو، فى إطار وضع حجر الأساس لمشروع محور كوبرى دراو الجديد.
 
رئيس الوزراء فى اسوان (2)
 
وحرص رئيسا البرلمان والوزراء، على الاستمتاع بالمناظر النيلية فى محافظة أسوان، من خلال الوقوف فى منصة جانبية للمعدية النيلية.
 
رئيس الوزراء فى اسوان (3)
 
ووضع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقهما الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، اليوم الاثنين، حجر أساس مشروع محور كوبرى دراو بمحافظة أسوان.
 
رئيس الوزراء فى اسوان (4)
 
واستمع رئيسا النواب  والوزراء والوفد المرافق، إلى شرح حول مشروع محور كوبري دراو علي النيل، والذي ستنفذه شركة المقاولون العرب بمحافظة أسوان بتكلفة 1.56مليار جنيه، ومدة تنفيذه 36 شهراً من تاريخ استلام الموقع، ويأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية وتعمير جنوب الوادي، وتطوير شبكة الطرق الرئيسية بأسوان وتدعيمها، وربط مدينتي دراو شرق النيل وبنبان غرب النيل، ليعمل بالتبادل مع الكباري القائمة في الوجه القبلي، حيث سيربط هذا المحور العرضي من الطريق الزراعي الشرقي إلي الطريق الصحراوي الغربي عابراً نهر النيل، والطريق الزراعي الغربي كمحور رئيسي من محاور التنمية.
 
رئيس الوزراء فى اسوان (5)
 
وانتهت الشركة المنفذة من أعمال الرفع المساحي لكامل مسار المشروع بطول 18 كم، وإعداد دراسات بحوث النيل، وجاري إنهاء واعتماد أعمال التخطيط والتصميم للمحور، وتقديم الحلول والمقترحات طبقاً لمتطلبات التنفيذ علي الطبيعة، صرح بذلك المهندس هانى كمال مدير مشروعات الكبارى بالجنوب، والمهندس محمد الشهابى مدير فرع جنوب الوادى.
 
رئيس الوزراء فى اسوان (6)
 
جاء ذلك، عقب انتهاء أعمال منتدى الشباب العربى الإفريقى بمدينة اسوان بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس، وبدأت بتفقد مدينة أسوان الجديدة ومشروع الشريط النهرى ووحدات الإسكان الاجتماعى، ثم مبان جامعة أسوان الجديدة.

رئيس الوزراء فى اسوان (7)
 
رئيس الوزراء فى اسوان (8)
 
رئيس الوزراء فى اسوان (9)
 
رئيس الوزراء فى اسوان (10)
 

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