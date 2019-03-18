فيديوجراف.. ربع مليون معتقل و120 منتحرا ومتوفيا بسجون تركيا

إعداد: أمل غريب

بعد مسرحية الانقلاب الفاشل 2016، انتابت قوات الأمن التابعة لأردوغان حالة سعار، فعاثت فى تركيا تخريبا واعتقالا وقتلا، حتى فاضت الزنازين بالمعتقلين، وزادت أعداد القتلى والمنتحرين داخل ا لسجون، على النحو الذى توضحه الأرقام التالية.