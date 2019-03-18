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الإثنين، 18 مارس 2019 03:45 م
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فيديوجراف.. ربع مليون معتقل و120 منتحرا ومتوفيا بسجون تركيا

الإثنين، 18 مارس 2019 03:29 م
فيديوجراف.. ربع مليون معتقل و120 منتحرا ومتوفيا بسجون تركيا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
إعداد: أمل غريب
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بعد مسرحية الانقلاب الفاشل 2016، انتابت قوات الأمن التابعة لأردوغان حالة سعار، فعاثت فى تركيا تخريبا واعتقالا وقتلا، حتى فاضت الزنازين بالمعتقلين، وزادت أعداد القتلى والمنتحرين داخل ا لسجون، على النحو الذى توضحه الأرقام التالية.


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الانقلاب الفاشل فى تركيا

انقلاب تركيا

اردوغان

تركيا

سجون تركيا




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