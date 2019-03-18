فيديوجراف.. ربع مليون معتقل و120 منتحرا ومتوفيا بسجون تركيا

بعد مسرحية الانقلاب الفاشل 2016، انتابت قوات الأمن التابعة لأردوغان حالة سعار، فعاثت فى تركيا تخريبا واعتقالا وقتلا، حتى فاضت الزنازين بالمعتقلين، وزادت أعداد القتلى والمنتحرين داخل ا لسجون، على النحو الذى توضحه الأرقام التالية.
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بعد مسرحية الانقلاب الفاشل 2016، انتابت قوات الأمن التابعة لأردوغان حالة سعار، فعاثت فى تركيا تخريبا واعتقالا وقتلا، حتى فاضت الزنازين بالمعتقلين، وزادت أعداد القتلى والمنتحرين داخل ا لسجون، على النحو الذى توضحه الأرقام التالية.
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