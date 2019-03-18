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الإثنين، 18 مارس 2019 12:51 م
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فوز 61 مشتركًا فى قرعة الحج بشمال سيناء

الإثنين، 18 مارس 2019 12:41 م
فوز 61 مشتركًا فى قرعة الحج بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الاثنين، فوز ٦١ متقدمًا فى قرعة الحج للموسم الحالى بشمال سيناء، فى احتفال فى قاعة المدينة الشبابية بالعريش بحضور اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء. 
 
وقال اللواء أشرف ربيع، نائب مدير الأمن، إن إجمالى المتقدمين بلغ ٣٨٤ فردًا من مختلف أقسام ومراكز المحافظة، وفاز منهم ٦١ فردا  علاوة على عدد ٨ من كبار السن فوق السبعين عاما وعدد ١٧ آخرين بصفة احتياطية .
 
وفى سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، ان الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بالمحافظة افتتح  قسم المميز  بمستشفى العريش العلم
 
وقال الدكتور احمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، إن القسم اضافة جديدة وضمن عمليات التطوير والتحديث لخدمات الرعاية الصحية المقدمة فى مستشفى العريش العام لأهالى شمال سيناء .

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