فرنسا تقر بوجود ثغرات أمنية تخللت مظاهرات السترات الصفراء السبت الماضى

أقرت الحكومة الفرنسية بوجود ثغرات أمنية خلال احتجاجات "السترات الصفراء" السبت الماضى فى باريس .
وقال مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب - فى بيان، وفقا لقناة "فرانس 24 " اليوم الاثنين "إن الإجراءات الأمنية لم تكن "كافية" للحد من أعمال نهب وحرق تخلّلت مظاهرة "السترات الصفراء" فى جادة الشانزليزيه بباريس السبت الماضى " .
وأضاف أنّ تحليل أحداث السبت يسلط الضوء على أن التدابير المتخذة لم تكن كافية لاحتواء العنف ومنع ارتكاب أى مخالفات من قبل مثيرى الشغب .
يشار إلى أن بعض المحلات التجارية تعرضت للنهب والحرق فى جادة الشانزليزيه فى السبت الثامن عشر لمظاهرات "السترات الصفراء"، احتجاجا على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة