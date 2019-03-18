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الإثنين، 18 مارس 2019 12:38 م
خالد صلاح
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فرنسا تقر بوجود ثغرات أمنية تخللت مظاهرات السترات الصفراء السبت الماضى

الإثنين، 18 مارس 2019 11:53 ص
فرنسا تقر بوجود ثغرات أمنية تخللت مظاهرات السترات الصفراء السبت الماضى مظاهرات السترات الصفراء
باريس(أ ش أ)
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أقرت الحكومة الفرنسية بوجود ثغرات أمنية خلال احتجاجات "السترات الصفراء" السبت الماضى فى باريس .

وقال مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب - فى بيان، وفقا لقناة "فرانس 24 " اليوم الاثنين "إن الإجراءات الأمنية لم تكن "كافية" للحد من أعمال نهب وحرق تخلّلت مظاهرة "السترات الصفراء" فى جادة الشانزليزيه بباريس السبت الماضى " .

وأضاف أنّ تحليل أحداث السبت يسلط الضوء على أن التدابير المتخذة لم تكن كافية لاحتواء العنف ومنع ارتكاب أى مخالفات من قبل مثيرى الشغب .

يشار إلى أن بعض المحلات التجارية تعرضت للنهب والحرق فى جادة الشانزليزيه فى السبت الثامن عشر لمظاهرات "السترات الصفراء"، احتجاجا على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية.

 


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فرنسا

السترات الصفراء

احتجاجات السترات الصفراء

باريس

الشانزليزيه




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