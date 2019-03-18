video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية و4 منشآت تعمل بدون ترخيص فى المنصورة

الإثنين، 18 مارس 2019 10:46 ص
غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية و4 منشآت تعمل بدون ترخيص فى المنصورة تشميع -ارشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة بالدقهلية، بإشراف منى المتبولى نائب رئيس الحى، الإدارة الهندسية قسم (رخص المحلات)، بالتنسيق مع قسم أول المنصورة، قرارات الغلق الإدارى والتشميع لسنتر للدروس الخصوصية بمنطقة حى الجامعة، لعدم توافر اشتراطات السلامة بالمنشأة.

وأعلن الحى أن سبب الغلق أنه لا يوجد ما يفيد بتأمين المكان ضد مخاطر الحريق بمعرفة الحماية المدنية، مما يشكل خطورة على المتواجدين والمترددين والمحيطين بالمنشأة.

وتم غلق 4 منشأت لإدارتها دون ترخيص من السلطة المختصة، وتم إعادة غلق مول شهير بشارع الجمهورية، ومخزن للموبيلات ولوازم المحمول بعمارة الأوقاف بمنطقة الطميهى، وورشة لسمكرة السيارات بشارع حسين بك، استرجى موبليات بشارع الخلا، حيث قامت اللجنة المختصة بتتفيذ القرارات المشار إليها ووضع الشمع الأحمر بأقفال المنشآت.  

وأكد رئيس حى غرب المنصورة، أن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتى بهدف القضاء على جميع الظواهر السلبية وإحكام الرقابة على كل المنشآت على مستوى الميادين والشوارع الكائنة بنطاق الحى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تغلق وتشمع 746 وحدة من المنشآت المخالفة

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

تشميع سنتر دروس

حى غرب المنصورة

أخبار مصر




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة