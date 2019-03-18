غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية و4 منشآت تعمل بدون ترخيص فى المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة بالدقهلية، بإشراف منى المتبولى نائب رئيس الحى، الإدارة الهندسية قسم (رخص المحلات)، بالتنسيق مع قسم أول المنصورة، قرارات الغلق الإدارى والتشميع لسنتر للدروس الخصوصية بمنطقة حى الجامعة، لعدم توافر اشتراطات السلامة بالمنشأة.

وأعلن الحى أن سبب الغلق أنه لا يوجد ما يفيد بتأمين المكان ضد مخاطر الحريق بمعرفة الحماية المدنية، مما يشكل خطورة على المتواجدين والمترددين والمحيطين بالمنشأة.

وتم غلق 4 منشأت لإدارتها دون ترخيص من السلطة المختصة، وتم إعادة غلق مول شهير بشارع الجمهورية، ومخزن للموبيلات ولوازم المحمول بعمارة الأوقاف بمنطقة الطميهى، وورشة لسمكرة السيارات بشارع حسين بك، استرجى موبليات بشارع الخلا، حيث قامت اللجنة المختصة بتتفيذ القرارات المشار إليها ووضع الشمع الأحمر بأقفال المنشآت.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة، أن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتى بهدف القضاء على جميع الظواهر السلبية وإحكام الرقابة على كل المنشآت على مستوى الميادين والشوارع الكائنة بنطاق الحى.