غلق مركز علاج طبيعى لإدارته بدون ترخيص بكفر الزيات

الغربية عادل ضرة

قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، غلق مركز علاج طبيعى بكفر الزيات لإدارته بدون ترخيص والتحفظ على أدوية داخل المركز يقوم صاحب المركز بالاتجار فيها دون موافقة إدارة الصيدلة.

كان وكيل وزارة الصحة بالغربية قد قرر تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور حامد محمود مدير الإدارة ولجنة من التفتيش الصيدلى بالمديرية لفحص الشكاوى المقدمة ضد مركز للعلاج الطبيعى بكفر الزيات ملك "إسلام.ص.ب" وقامت اللجنة بالمرور على المركز وتبين أنه يعمل بدون تراخيص وبدون قرار بمزاولة المهنة إلى جانب العثور على كميات كبيرة من الأدوية يقوم صاحب المركز بالاتجار بها تم التحفظ على الأدوية من جانب لجنة التفتيش الصيدلى وإعداد تقرير بالحالة ورفعه لوكيل وزارة الصحة الذى قرر غلق المركز لإدارته بدون ترخيص وبيع أدوية بداخله.