video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة أوتريخت: ارتفاع قتلى هولندا لثلاثة و9 إصابات خطيرة

الإثنين، 18 مارس 2019 04:33 م
عمدة أوتريخت: ارتفاع قتلى هولندا لثلاثة و9 إصابات خطيرة الشرطة الهولندية
رسالة هولندا – جمال جرجس المزاحم
إضافة تعليق

قال عمدة أوتريخت اليوم  فان زانين، إنه من المحتمل أن يكون هناك جاني واحد، لكن من الممكن أيضًا وجود العديد من الجناة، مؤكدا أنه لا يمكن استبعاد ذلك."

وأكد زانين، أن الحادث أسفر عن  ثلاثة قتلى و9 مصابين فى حالات خطيرة معربًا عن تعازيه لشهداء اليوم.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، لقد فوجئ بلدنا اليوم بهجوم في أوتريخت، وتحقق الشرطة ودائرة الادعاء العام فيما حدث بالضبط، كما ثبت أن الأشخاص الذين كانوا يستقلون الترام قد أُصيبوا بالرصاص وأصيبوا بجروح، وقتل بعضهم.

وبدأ رئيس الوزراء مارك روتي ووزير العدل والأمن فرد غرابرهاوس مؤتمرا صحفيا لكشف ملابسات الحادث الإرهابي الذي هز هولندا اليوم.

في حين قال وزير العدل والأمن إن الأولوية هي للقبض على الجناة، وذكر أيضًا أن مستوى التهديد في مقاطعة أوترخت هو عند الدرجة 5 وفي بقية البلاد عند الدرجة 4.

وأضاف أنه إذا اتضح أنه عمل إرهابي، فهو هجوم على حضارتنا وفقط إجابة واحدة مناسبة: لن نفسح المجال للتعصب، مؤكدا أن ديمقراطيتنا أقوى من العنف.

وتابع أن "أفكارنا هي مع الضحايا والأقارب الذين انقلبت حياتهم فجأة رأسًا على عقب، نضع كل شيء في دائرة الضوء على الجاني، كل شيء يركز على ذلك".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هولندا تحذر من رجل تركى بعد حادث أوتريخت.. واليوم السابع ينشر صورته

هولندا

عمل ارهابى

عمدة اوتريخت




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة