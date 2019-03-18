عمدة أوتريخت: ارتفاع قتلى هولندا لثلاثة و9 إصابات خطيرة

رسالة هولندا – جمال جرجس المزاحم

قال عمدة أوتريخت اليوم فان زانين، إنه من المحتمل أن يكون هناك جاني واحد، لكن من الممكن أيضًا وجود العديد من الجناة، مؤكدا أنه لا يمكن استبعاد ذلك."

وأكد زانين، أن الحادث أسفر عن ثلاثة قتلى و9 مصابين فى حالات خطيرة معربًا عن تعازيه لشهداء اليوم.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، لقد فوجئ بلدنا اليوم بهجوم في أوتريخت، وتحقق الشرطة ودائرة الادعاء العام فيما حدث بالضبط، كما ثبت أن الأشخاص الذين كانوا يستقلون الترام قد أُصيبوا بالرصاص وأصيبوا بجروح، وقتل بعضهم.

وبدأ رئيس الوزراء مارك روتي ووزير العدل والأمن فرد غرابرهاوس مؤتمرا صحفيا لكشف ملابسات الحادث الإرهابي الذي هز هولندا اليوم.

في حين قال وزير العدل والأمن إن الأولوية هي للقبض على الجناة، وذكر أيضًا أن مستوى التهديد في مقاطعة أوترخت هو عند الدرجة 5 وفي بقية البلاد عند الدرجة 4.

وأضاف أنه إذا اتضح أنه عمل إرهابي، فهو هجوم على حضارتنا وفقط إجابة واحدة مناسبة: لن نفسح المجال للتعصب، مؤكدا أن ديمقراطيتنا أقوى من العنف.

وتابع أن "أفكارنا هي مع الضحايا والأقارب الذين انقلبت حياتهم فجأة رأسًا على عقب، نضع كل شيء في دائرة الضوء على الجاني، كل شيء يركز على ذلك".