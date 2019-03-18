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الإثنين، 18 مارس 2019 03:51 م
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خلال جولة تفقدية بأسوان..

على عبد العال: سعدت بزيارة مسقط رأسى دراو والمحور الجديد يقضى على التكدس

الإثنين، 18 مارس 2019 02:32 م
على عبد العال: سعدت بزيارة مسقط رأسى دراو والمحور الجديد يقضى على التكدس الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال زيارته التفقدية اليوم بمحافظة أسوان، أن الدولة قدمت كافة سبل الدعم والإمكانيات وتذليل العقبات أمام جامعة أسوان، لأنها تعد قاطرة التنمية الحقيقية، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء لم يبخل إطلاقا على تنمية الجامعة، من خلال حزمة من القرارات وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة، للانتهاء من الحرم الجديد بمدينة أسوان الجديدة. 
 
 
وأشار رئيس مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن الجولة التفقدية شملت وضع حجر الأساس لمحور دراو العملاق، قائلا "سعدت أنني جئت اليوم لموطنى الاصلي مركز دراو، موضحا أن هذا المشروع يعتبر من أهم مشروعات التنمية بالمحافظة، نظرا لأنه يؤدي للخروج من الحيز الضيق انطلاقا للظهير الصحراوي الغربي للقضاء على ظاهرة التكدس والعمل ربط شرق وغرب النيل معا. 
 
 
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء برفقة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قد استهلوا زيارتهم بمدينة أسوان الجديدة بزيارة الحرم الجامعى الجديد، وتفقد المباني الجديدة لكلية الحقوق والآثار والمبنى الإداري. 
 

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