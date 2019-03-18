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"عشان لو ضاعت".. 13 خطوة لاستخراج قسيمة الزواج "بدل فاقد"

الإثنين، 18 مارس 2019 12:05 ص
"عشان لو ضاعت".. 13 خطوة لاستخراج قسيمة الزواج "بدل فاقد" وثيقة زواج - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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"البطاقة، جواز السفر، قسيمة الزواج"، كلها أوراق ومستندات ثبوتية من الممكن أن يتم فقدانها كأى شئ، ولاستعادة هذه الأوراق مرة آخرى، يتوجب على الشخص صاحب المستند المفقود القيام بعدة خطوات لاستخراجها ثانية "بدل فاقد، أو تالف".
 
"اليوم السابع" يوضح الخطوات الواجب إتباعاها لاستخراج بدل فاقد لتلك المستندات حال فقدانها.
- لاستخراج "قسيمة زواج بدل فاقد أو تالف، هناك 6 خطوات لابد من إتباعها حال استخراجها من مصلحة الأحوال المدنية.
 
1. يتقدم صاحب الطلب شخصيا أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمى للتقدم بكافة الأوراق المطلوبة لاستخراج الوثيقة
 
2.شراء النماذج والطلبات الخاصة بتقديم الطلب 
 
3.ملئ البيانات المدونة فى النموذج
 
4.صورة ضوئية لوثيقة الزواج إن أمكن  
 
5.استيفاء جميع الأوراق المطلوبة التى ترفق مع الطلب
 
6.تقديم جميع هذه الأوراق إلى الموظف المختص 
 
وفيما يخص الحصول على وثيقة الزواج، من خلال شبكة "الإنترنت"، فقد قامت الحكومة المصرية من خلال بوابتها الإلكترونية بتخصيص خدمة استخراج " قسيمة زواج بدل فاقد " عبرها، حيث يتم ملء استمارة استخراج وثيقة الزواج، ويتم ملء البيانات التالية.
 
1.اسم مقدم الطلب. 
2.الرقم القومى
3.الرقم البريدي 
4.اسم الأم، البريد الإلكتروني 
5.تليفون المنزل، تليفون العمل
6.التليفون المحمول
7.رقم الدور، رقم الشقة، رقم المنزل، العنوان المرسل إليه، الحى – المدينة، المحافظة" 

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