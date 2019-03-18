عامر جروب تفوز بـ "رأس جميلة" من القابضة للسياحة بقيمة 3 مليارات جنيه

كتب عبد الحليم سالم

كشفت ميرفت حطبة ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن شركة عامر جروب ، فازت بتطوير مشروع أرض رأس جميلة بشرم الشيخ بمساحة 800 ألف متر مربع .

وقالت حطبة لـ " اليوم السابع" ، أن المشروع الذى تدخل فيه شركة المنتزة التابعة للقابضة للسياحة وشركة ايماك العقبة التابعة للقابضة للطيران كشريك ، سيتم بناء 50% منه فنادق والباقى تجارى وسكنى ، موضحة القيمة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 3 مليارات جنيه .

وكانت القابضة أعدت دراسات لإنشاء مشروع سياحى ترفيهى متكامل يشمل فندقا بمستوى أربعة نجوم سعته الفندقية 884 غرفة وشققا فندقية بـ1228 شقة ومشروع إسكان سياحى بـ1873 وحدة ومشروعا تجاريا بمساحة إجمالية نحو 16 ألف متر مربع.