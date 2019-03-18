طلاب الشرقية يتسلمون شريحة بيانات التابلت

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور السيد بسيوني وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي شريحة البيانات الخاصة بجهاز التابلت.

وأوضح بسيونى لـ"اليوم السابع"، أن مسئولي تكنولوجيا المعلومات بالمدارس، سيقومون بتدريب الطلاب علي كيفية تشغليها، موضحا أنه بعد ذلك سيبدأ الطلاب الامتحانات التجريبية من الأحد القادم.

ويذكر أنه يوجد 45 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى، جميعهم تسلموا أجهزة التابلت الخاصة بهم منذ بداية النصف الدارسي الثانى، ويتعاملون معه بدون أي مشكلات تم رصدها .