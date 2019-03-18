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ضبط 56 قضية تموينية متنوعة بينها الاستيلاء على دقيق مدعم بسوهاج

الإثنين، 18 مارس 2019 10:21 ص
ضبط 56 قضية تموينية متنوعة بينها الاستيلاء على دقيق مدعم بسوهاج دقيق مدعم - أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول
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وجهت مباحث التموين بسوهاج، برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة حملة تموينية، برئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، لتحقيق أقصي دراجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.
 
وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 56 قضية تموينية متنوعة منها ضبط "الأمير ا ا" 33 سنة، مدير مسئول مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز سوهاج لاستيلائه علي "4" شكائر دقيق بلدي من حصة المخبز، وبيعها بالسوق السوداء.
 
كما تم ضبط، "7" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"5" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"5" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، و" 4 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد الرسمية، و"4" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و"13" قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 

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