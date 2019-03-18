video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على نصف مليون من ضحاياه

الإثنين، 18 مارس 2019 12:35 م
ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على نصف مليون من ضحاياه أموال-أرشيفية
إضافة تعليق
نجح رجال الشرطة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح مالية.
 
وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج بقيام "أشرف.ع.أ "مدرس"- مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.. بالنصـب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغت نحو (540,000 - خمسمائة وأربعون ألف جنيه) بقصد توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
وأكدت التحريات صحة البلاغ، ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 10مروجين للمواد المخدرة بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

ضبط 32 قطعة سلاح وتنفيذ 2080 حكما قضائيا خلال حملة بسوهاج

ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 6600 رغيف خبز مدعم وبيعه بالسوق السوداء بالبحيرة

ضبط موظف بالتأمينات لاتهامه بالنصب على المواطنين فى البحيرة

حملات امنية

نصب

اخبار الحوادث

الاموال العامة

الحوادث اليوم

مستريح




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة