ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على نصف مليون من ضحاياه

نجح رجال الشرطة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح مالية.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج بقيام "أشرف.ع.أ "مدرس"- مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.. بالنصـب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغت نحو (540,000 - خمسمائة وأربعون ألف جنيه) بقصد توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.