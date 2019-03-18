ضبط صاحب مكتب تخليص جمركى استولى على أموال 16 شخصا بزعم تسفيرهم بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط صاحب مكتب تخليص جمركى وتوكيلات تجارية، لقيامه بالنصب على 16 شخصا بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، وحصوله على 403 آلاف جنيه نظير ذلك.

كان قد حضر لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، كل من" تامر.ع.م" مواليد 1983، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بنطاق مديرية أمن الغربية و15 آخرين، وبصحبتهم "طارق.أ.م"، صاحب مكتب تخليص جمركى وتوكيلات تجارية، وقرروا قيام الأخير بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 403 آلاف جنيه، نظير توفير فرص عمل لهم بالخارج إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المتهم بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة ، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.