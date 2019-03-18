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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 6600 رغيف خبز مدعم وبيعه بالسوق السوداء بالبحيرة

الإثنين، 18 مارس 2019 11:14 ص
ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 6600 رغيف خبز مدعم وبيعه بالسوق السوداء بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "ع . ح .ع " 42 سنة، صاحب مخبز بلدى مدعم ببندر كفر الدوار، لاستيلائه على حصة المخبز من الخبز المدعم، والتصرف فيها بالسوق السوداء، محققاً أرباحا غير مشروعة، وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين استيلائه وتصرفه فى عدد 6606 أرغفة خبز بلدى مدعم.
 
كما تمكنت الحملة، عن ضبط "س. م" 42 سنة، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمركز الدلنجات، لتجميعه أسمدة زراعية مدعمة، خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط كمية 750 كيلو أسمدة زراعية مدعمة، وتم تحرير محاضر بالوقائع. 
 
 

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