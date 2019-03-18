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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات المواطنين بطريق بنها الحر

الإثنين، 18 مارس 2019 11:30 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات المواطنين بطريق بنها الحر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات من المواطنين أعلى طريق "شبرا- بنها" الحر ببنها، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حسين جنديه مأمور مركز بنها، بتلقيه عدة بلاغات من المواطنين، بسرقة السيارات أعلى طريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز بنها.

 

جرى العرض على اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد كمال رئيس مباحث المركز، وجرى ضبط التشكيل العصابى وهم كلا من "عمر ح ع"، 22سنة، عاطل، ومقيم قسم أول بنها، و"جمال ى س"، 19 سنة، عاطل، و"محمود م"، وشهرته مصطفى الصعيدى. وجرى العرض على النيابة العامة، وأصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.


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