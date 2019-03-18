video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى بالغربية تخصص فى سرقة السيارات بإسلوب كسر الزجاج

الإثنين، 18 مارس 2019 01:09 م
ضبط تشكيل عصابى بالغربية تخصص فى سرقة السيارات بإسلوب كسر الزجاج حبس - ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندي، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات من الداخل باسلوب كسر الزجاج.
 
 
وكانت معلومات وتحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا، قد توصلت لقيام كل من "رضا.أ.م" 38سنة، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، سبق ضبطه فى 5 قضايا (سرقه – مخدرات – هروب من السجن )، آخرهم قضية (سرقه)، "أحمد.م.أ" 35سنة، صاحب محل هواتف محمولة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات الخاصة بهم بنطاق مدينة طنطا بأسلوب كسر الزجاج.
 
 
ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبـط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهم الإجرامى، وأقرا بارتكاب 7 وقائع سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 2820 هاربين من احكام و تحصيل غرامات فى حملة امنية بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

تشكيل عصابى

طنطا




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة