ضبط تشكيل عصابى بالغربية تخصص فى سرقة السيارات بإسلوب كسر الزجاج

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندي، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات من الداخل باسلوب كسر الزجاج.

وكانت معلومات وتحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا، قد توصلت لقيام كل من "رضا.أ.م" 38سنة، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، سبق ضبطه فى 5 قضايا (سرقه – مخدرات – هروب من السجن )، آخرهم قضية (سرقه)، "أحمد.م.أ" 35سنة، صاحب محل هواتف محمولة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات الخاصة بهم بنطاق مدينة طنطا بأسلوب كسر الزجاج.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبـط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهم الإجرامى، وأقرا بارتكاب 7 وقائع سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.